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В Тюмени впервые за 72 года зафиксировали рекордно высокие температуры для 28 марта

Общество, 14:59 30 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последние дни на юге Тюменской области были аномально теплые. Не обошлось и без новых температурных рекордов.

Как рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Людмила Литовкина, в Тюмени 25, 27 и 28 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

"Абсолютный максимум температуры воздуха в Тюмени 25 марта составил +12,7°. Предыдущий +9,2° в этот день зафиксирован в 1988 году. Температура воздуха 27 марта повышалась здесь до +16,2°. Предыдущий абсолютный максимум в этот день +11,8° наблюдался в 1951 году. 28 марта температурный рекорд в областном центре Тюменской области достиг +16,4°. Таким образом, был перекрыт прежний показатель +11,5°, наблюдавшийся в 1951 году", - отметила она.

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