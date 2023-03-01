В Тюмени впервые за 72 года зафиксировали рекордно высокие температуры для 28 марта
Последние дни на юге Тюменской области были аномально теплые. Не обошлось и без новых температурных рекордов.
Как рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Людмила Литовкина, в Тюмени 25, 27 и 28 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.
"Абсолютный максимум температуры воздуха в Тюмени 25 марта составил +12,7°. Предыдущий +9,2° в этот день зафиксирован в 1988 году. Температура воздуха 27 марта повышалась здесь до +16,2°. Предыдущий абсолютный максимум в этот день +11,8° наблюдался в 1951 году. 28 марта температурный рекорд в областном центре Тюменской области достиг +16,4°. Таким образом, был перекрыт прежний показатель +11,5°, наблюдавшийся в 1951 году", - отметила она.