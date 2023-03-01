В Тюмени впервые за 72 года зафиксировали рекордно высокие температуры для 28 марта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Последние дни на юге Тюменской области были аномально теплые. Не обошлось и без новых температурных рекордов.

Как рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Людмила Литовкина, в Тюмени 25, 27 и 28 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

"Абсолютный максимум температуры воздуха в Тюмени 25 марта составил +12,7°. Предыдущий +9,2° в этот день зафиксирован в 1988 году. Температура воздуха 27 марта повышалась здесь до +16,2°. Предыдущий абсолютный максимум в этот день +11,8° наблюдался в 1951 году. 28 марта температурный рекорд в областном центре Тюменской области достиг +16,4°. Таким образом, был перекрыт прежний показатель +11,5°, наблюдавшийся в 1951 году", - отметила она.