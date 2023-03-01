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Три человека пострадали при пожаре на улице Пролетарской в Тюмени

Происшествия, 17:50 30 марта 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

15 человек эвакуировали спасатели из многоквартирного жилого дома по ул. Пролетарская, д. 102 в Тюмени 30 марта. Три человека получили травмы, из них двое детей, сообщает МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 14 часов 15 минут. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение в квартире и дым с балкона на пятом этаже. Огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара.

В 14 часов 35 минут огонь был ликвидирован на площади 10 кв. м., распространения пожара на верхние этажи не допущено.

С признаками отравления угарным газом трое пострадавших доставлены в учреждение здравоохранения. Причина пожара устанавливается.

Всего в тушении пожара было задействовано 24 человека и 5 единиц техники МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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