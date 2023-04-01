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Тюменский сыровар Татьяна Нохрина попала на всероссийский акселератор "Путь ремесленника"

Экономика, 18:03 31 марта 2023

vk.com/svoe_fest | Фото: vk.com/svoe_fest

Владелица сыроварни "Исетская коза" Татьяна Нохрина стала участницей всероссийского онлайн-акселератора "Путь ремесленника". 100 мастеров со всей России в рамках проекта получат возможность вывести свое дело на новый уровень, сообщает региональное инвестагентство.

Попасть в акселератор было не просто: эксперты оценивали заявки по критериям: уникальность, актуальность и востребованность, экологичность, потенциал.

Владелица сыроварни "Исетская коза" Татьяна Нохрина прошла обучение в центре "Мой бизнес" по программе "Школа социального предпринимательства" и "Школа бизнес-маркетинга". В 2022 году получила от специалистов центра услуги по созданию личного бренда, копирайтингу, ведению социальных сетей, продвижению, поиску бизнес-ниш.

Предприниматель из с. Исетское выпускает более 20 видов сыров: адыгейский, качетта, мраморный, канестрато, белпер кнолле, шанклиш, имеритинский, халлуми, шевр, камамбер, лангр, кротен и другие. Ассортимент сыроварни постоянно расширяется, внедряются новые технологии. Сыры от "Исетской козы" можно приобрести на сыроварне, продукцию доставляют в Тюмень, есть покупатели из Кургана и Екатеринбурга.

Татьяна планирует приобрести оборудования для хранения сырья и готовой продукции.

Добавим, что от Тюменской области в акселераторе "Путь ремесленника" примут участие еще двое предпринимателей.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , Исетский район , предпринимательство , сыр

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