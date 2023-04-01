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Более трех тысяч гектаров в Тюменской области и Югре признали карантинными из-за вредителей

Общество, 18:36 31 марта 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Более 3 тыс. га сельхозземель и лесов признаны карантинными фитосанитарными зонами в Тюменской области и Югре с начала года.

На 27 участках обнаружены пять вредителей: золотистая нематода, три разновидности еловых и сосновых усачей, сибирский шелкопряд, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Специалисты ведомства разработали программы для локализации и ликвидации карантинных объектов. Их реализуют на 17 фитосанитарных зонах юга Тюменской области и 10 – Ханты-Мансийского автономного округа.

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# карантинные мероприятия , управление Россельхознадзора

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