Тюменская компания производит до 20 тонн чековой ленты в сутки

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

До 20 тонн готовой продукции или почти 50 тыс. роликов производит Боровская бумажная компания под Тюменью. В 2023 году предприятие планирует расширить производство и увеличить количество рабочих мест.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Боровской бумажной компании в прошлом году изготовлено около 3 млн роликов разного формата.

"Чековую ленту реализуем в регионы России и страны СНГ. В ассортименте предприятия термолента для контрольно-кассовой техники, POS-терминального оборудования и устройств самообслуживания", - уточнили в компании.

На предприятии трудятся более 20 специалистов. На текущий год коллектив пополнят еще 24 специалиста, которые будут работать на высокотехнологичном оборудовании по выпуску термобумаги.

Напомним, на Боровской бумажной компании идет подготовка оборудования к запуску производства термобумаги. Импортозамещающий проект реализуется при поддержке региональной программы "Промышленность". Объем инвестиций - около 300 млн рублей.

Оксана Корнеенкова