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В Тюменской области с начала 2023 года трудоустроились 3,2 тысячи человек

Экономика, 18:47 31 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 200 человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2023 года. Всего с 1 января по 29 марта в органы службы занятости населения региона за содействием в поиске работы обратились 6 тыс. 900 человек.

Как отметили в региональном департаменте труда и занятости населения, в Тюменской области зарегистрировано 3 тыс. 13 безработных, уровень безработицы составляет 0,41%.

Работодатели региона предлагают 18,1 тыс. вакансий. Из них 1,9 тыс. - в строительной отрасли, еще 7 тыс. вакансий – в образовании, сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах.

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# вакансии , трудоустройство

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