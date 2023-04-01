В Тюменской области с начала 2023 года трудоустроились 3,2 тысячи человек
| Фото: ИА "Тюменская линия"
3 тыс. 200 человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2023 года. Всего с 1 января по 29 марта в органы службы занятости населения региона за содействием в поиске работы обратились 6 тыс. 900 человек.
Как отметили в региональном департаменте труда и занятости населения, в Тюменской области зарегистрировано 3 тыс. 13 безработных, уровень безработицы составляет 0,41%.
Работодатели региона предлагают 18,1 тыс. вакансий. Из них 1,9 тыс. - в строительной отрасли, еще 7 тыс. вакансий – в образовании, сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах.