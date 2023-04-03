Тюменцы и ялутровчане подали больше всего заявлений на Госуслугах на покупку лесных насаждений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 385 жителей региона из 22 районов подали заявления для заключения договора купли-продажи лесных насаждений через портал Госуслуг в Тюменской области с начала года.

Самыми активными пользователями стали жители Тюмени, Ялуторовска, Голышмановского округа, Казанского и Ярковского районов, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Получить услугу могут все зарегистрированные пользователи портала gosuslugi.ru с подтвержденной учетной записью.