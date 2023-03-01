9 тыс. исследований за год провели на новом аппарате КТ в больнице Тюменского района

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 9 тыс. исследований провели на новом аппарате КТ в филиале областной больницы №19 в п. Боровский Тюменского района с апреля 2022 года. Благодаря его установке повысилась доступность диагностики для пациентов, прикрепленных к учреждению, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Как рассказал руководитель рентгенологической службы Боровской участковой больницы Николай Мельников, специалисты выполняют весь спектр исследований, в том числе контрастные исследования, коронарографию и ангиографию. Это способствует более быстрому и полному исследованию в одном учреждении.

"Так, при обследовании органов брюшной полости можно выявить различные патологии, включая онкологию. Есть также пациенты с заболеваниями, которым необходим ежегодный контроль, все это мы можем выполнять у нас", - рассказал он.

Компьютерная томография доступна жителям не только поселка Боровский, но и всего Тюменского района, а это свыше 134 тыс. человек.

Отметим, аппарат КТ поступил в больницу благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".