  • 31 марта 202331.03.2023пятница
  • USD77,0863
    EUR83,7639
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

9 тыс. исследований за год провели на новом аппарате КТ в больнице Тюменского района

Общество, 16:02 31 марта 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 9 тыс. исследований провели на новом аппарате КТ в филиале областной больницы №19 в п. Боровский Тюменского района с апреля 2022 года. Благодаря его установке повысилась доступность диагностики для пациентов, прикрепленных к учреждению, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Как рассказал руководитель рентгенологической службы Боровской участковой больницы Николай Мельников, специалисты выполняют весь спектр исследований, в том числе контрастные исследования, коронарографию и ангиографию. Это способствует более быстрому и полному исследованию в одном учреждении.

"Так, при обследовании органов брюшной полости можно выявить различные патологии, включая онкологию. Есть также пациенты с заболеваниями, которым необходим ежегодный контроль, все это мы можем выполнять у нас", - рассказал он.

Компьютерная томография доступна жителям не только поселка Боровский, но и всего Тюменского района, а это свыше 134 тыс. человек.

Отметим, аппарат КТ поступил в больницу благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# компьютерная томография , национальный проект Здравоохранение , Областная больница №19

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:52 31.03.20231 апреля - события дня
17:08 31.03.2023Жители Тюменской области могут послушать аудиосказки в День учителя в музее Победы
16:57 31.03.2023Спектакль "Детство, опаленное войной" восстановили в Тюменском театре кукол
16:46 31.03.2023Выставку фотографа Сергея Елесина "Настроение" открыли в библиотеке ТГИК