На трассе Тюмень - Омск дважды ограничат движение ночью 1 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Монтаж пролетов надземных пешеходных переходов проведут на трассе Тюмень — Омск ночью 1 апреля. В это время сотрудники ДПС будут обеспечивать безопасность дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Движение ограничат 1 апреля на 50-м километре в районе с.Киево ориентировочно в полночь на 40 минут и на 58-м километре в районе с. Беркут ориентировочно с 2 часов 30 минут до 3 часов 10 минут.