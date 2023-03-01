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На трассе Тюмень - Омск дважды ограничат движение ночью 1 апреля

Общество, 16:24 31 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Монтаж пролетов надземных пешеходных переходов проведут на трассе Тюмень — Омск ночью 1 апреля. В это время сотрудники ДПС будут обеспечивать безопасность дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Движение ограничат 1 апреля на 50-м километре в районе с.Киево ориентировочно в полночь на 40 минут и на 58-м километре в районе с. Беркут ориентировочно с 2 часов 30 минут до 3 часов 10 минут.

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# ограничение движения

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