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Жители Тюменской области могут послушать аудиосказки в День учителя в музее Победы

Общество, 17:08 31 марта 2023

Музей Победы | Фото: Музей Победы

Онлайн-программу подготовил музей Победы к Международному дню детской книги 2 апреля. Пользователей ждут аудиосказки и кинопоказ, сообщают пресс-служба учреждения.

"Мы приглашаем юных онлайн-гостей послушать рассказы об экспонатах, выставках музея, а также о событиях из истории нашей страны. Во времена юности наших дедушек и бабушек радиопостановки по детским книгам были очень востребованы, а сейчас современные гаджеты позволили аудиопостановкам вновь обрести популярность", - отметили в музее Победы.

Всего предлагается около 10 постановок, которые озвучивают экскурсоводы учреждения. Также аудиорассказы сопровождаются видеорядом. Ребята узнают историю легендарного танка Т-60, получившего за свои компактные размеры название "Малютка". Аудиопостановка "Домовёнок и кот Васька" расскажет о Сталинградской битве и о том, как потом восстанавливали разрушенный город, сказка "Цветок папоротника" - об освобождении Ленинграда от блокады, длившейся 872 дня, спектакль "Салютик по имени Лютик" - о первом салюте, состоявшемся на Красной площади 5 августа 1943 года, мини-спектакль "Дракон в тени медведя" - в иносказательной форме повествует о ходе советско-японской войны 1945 года, и каждую страну олицетворяет животное: Советский Союз представлен бурым медведем, Япония – драконом, Китай – пандой, США – белоголовым орланом, Великобритания – золотым львом.

Кроме этого в этот день состоится кинопоказ – зрители увидят советскую музыкальную кинокомедию "Чиполлино".

Программа доступна на сайте. Возрастная категория: 6+.

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# аудио , дети , музей Победы , мультфильмы

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