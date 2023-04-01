В Тюмени проведут фестиваль "Еще краше" для пациентов с онкологией

| Фото: группа "Ловлюэмоции_Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "Ловлюэмоции_Тюмень" во ВКонтакте

Фестиваль "Еще краше" на тему онкологии пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 2 апреля, начало в 15 часов. Проект будет интересен не только тюменкам, столкнувшимся с заболеванием, но и тем, кто хочет больше узнать о профилактике рака и здоровом образе жизни.

Мероприятие проводит волонтерское движение онкопозитивных людей "ЛовлюЭмоции", рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" его организатор в областном центре Раиса Муртазина.

Женщинам расскажут о способах профилактики рака, в том числе о своевременных и регулярных обследованиях, а также разрушат стереотипы о людях, которые столкнулись с таким диагнозом. В программе - фотосессия, встреча с онкологом-маммологом и показ мод с участием девушек, которые столкнулись с онкодиагнозом. Кроме этого, каждый гость получит символ фестиваля — розовый бант.

"Проект в этом году вышел на федеральный уровень и стартовал еще в десяти городах России. Кроме Тюмени инициатива охватит Санкт-Петербург, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Сочи, Орск, Краснодар, Подольск, Саратов и Москву. В четырех городах пройдут фестивали, а в остальных марафон, который уже начался и завершится в конце мая. Он включает различные мастер-классы, занятия для девушек с диагнозом онкология: подбор одежды, фотопозирование, танцы, йога и многое другое. Итогом станет гала-концерт в Москве, куда пригласят всех участниц", - добавила организатор тюменского объединения Раиса Муртазина.

Подробнее о проекте можно узнать в официальной группе во ВКонтакте.

Виктория Макарова