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260 кг помощи отправили представители Тюменского медколледжа в Запорожскую область

Общество, 14:18 03 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

260 кг медикаментов и медицинского инвентаря передали сотрудникам госпитался в Токмаке Запорожской области преподаватели и студенты Тюменского медицинского колледжа.

По слвоам директора медколледжа Марины Макаровой, волонтеры учебного заведения сплотились с началом специальной военной операции. Они открыли у себя пункт приема гуманитарной помощи, где собирали продукты и теплые вещи, писали письма.

"Затем студенты предложили собрать медицинскую помощь. Депутат Тюменской областной думы, глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко помог связаться с конкретной больницей из нового региона России. Сейчас мы работаем с госпиталем, расположенным в городе Токмак. Буквально две недели назад Роман Чуйко вернулся оттуда с видео, на котором запечатлены слова благодарности от врачей и медработников того госпиталя. Это было здорово", — рассказала Марина Макарова.

Она отметила, что студенты и преподаватели приобретали необходимое на личные деньги. Обучающиеся могли купить по одному шприцу и бинту, но это уже вклад в большое дело, считает Марина Макарова.

"Преподаватели покупали носилки. Нет равнодушных студентов, которые бы это не сделали. Сейчас мы уже перешли на другие колледжи. Я поставила в известность наш департамент образования, предложила коллегам присоединиться к сбору медицинской помощи", — добавила директор Тюменского медицинского колледжа.

Александра Чайкина, Александр Лабыкин

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# студенты , тюменский медицинский колледж

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