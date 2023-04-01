  • 1 апреля 20231.04.2023суббота
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 70 договоров на 450 миллионов рублей подписано на "Тюмень-Агро"

Экономика, 19:55 31 марта 2023

t-l.ru

Более 70 договоров с общим объемом в 450 млн рублей подписали компании на агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2023". Наибольший интерес тюменских участников, как и из других регионов, вызвали технические новинки, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Таких образцов на выставке было представлено более 40. Кроме того, вместо 120 запланированных единиц сельхозтехники, участники доставили на площадку – более 170.

В ведомстве также отметили, что в целом, с учетом новых договоренностей с начала года парк сельхозтехники Тюменской области пополнили более 130 единиц. Общая сумма составила 850 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , сельхозтехника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 31.03.2023Более 70 договоров на 450 миллионов рублей подписано на "Тюмень-Агро"
18:47 31.03.2023В Тюменской области с начала 2023 года трудоустроились 3,2 тысячи человек
18:03 31.03.2023Тюменский сыровар Татьяна Нохрина попала на всероссийский акселератор "Путь ремесленника"
17:19 31.03.2023Жители Тюменской области экономят на крупных покупках