Более 70 договоров на 450 миллионов рублей подписано на "Тюмень-Агро"

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Более 70 договоров с общим объемом в 450 млн рублей подписали компании на агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2023". Наибольший интерес тюменских участников, как и из других регионов, вызвали технические новинки, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Таких образцов на выставке было представлено более 40. Кроме того, вместо 120 запланированных единиц сельхозтехники, участники доставили на площадку – более 170.

В ведомстве также отметили, что в целом, с учетом новых договоренностей с начала года парк сельхозтехники Тюменской области пополнили более 130 единиц. Общая сумма составила 850 млн рублей.