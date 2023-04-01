Губернатор Александр Моор поздравил птицефабрику "Боровскую" с 60-летием

Птицефабрика "Боровская" отмечает 60-летний юбилей. Это одно из ведущих предприятий отрасли в России.

Как напомнил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, важную роль в становлении птицефабрики сыграл легендарный директор Александр Андреевич Созонов. Он искренне болел душой за фабрику и собрал коллектив, которому по плечу были любые задачи. Проводил модернизацию производства и внедрял передовые технологии.

"В истории "Боровской" были разные периоды. После вспышки птичьего гриппа предприятию потребовалась помощь. И мы ее оказали. Сохранили важное для продовольственной безопасности региона производство и рабочие места", - сказал Александр Моор.

Сейчас фабрика постепенно восстанавливается, в планах выпустить в 2023 году свыше 700 млн яиц. Налаживаются логистические связи. Тюменскую продукцию можно увидеть в магазинах крупнейших торговых сетей во многих регионах России.