Тюменские ученые объяснили, можно ли пить горячую воду из крана

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Можно ли пить горячую воду из крана, объяснили эксперты кафедры жилищно-коммунального хозяйства Тюменского индустриального университета. По их словам, химический состав воды регламентируется санитарными нормами и правилами. Однако главным определяющим фактором является система подготовки воды перед подачей в дом или общественном здании.

"Из системы холодного водоснабжения отбирается требуемый объем холодной воды, который нагревается в теплообменных аппаратах от теплоносителя системы отопления. Такая централизованная система горячего водоснабжения называется закрытой. В этом случае горячая вода не безопасна для человека лишь в случаях, если и в холодной воде имеются отклонения от нормативных показателей качества, либо произошла авария на одном из звеньев в цепочке доставки ресурса до потребителя", – пояснили ученые.

При открытой системе горячего водоснабжения горожанам в смесители поступает вода из тепловой сети. Ее нагрев осуществляется на теплоэлектроцентралях или котельных. Такой ресурс можно использовать только для хозяйственных нужд, и то не всегда. Эту воду пить нельзя. Она считается технической и не соответствует по качеству питьевой.

Поэтому, прежде чем использовать горячую воду, тюменцам стоит узнать в своей обслуживающей организации, какая система горячего водоснабжения действует в многоквартирном доме, рекомендует АиФ-Тюмень.