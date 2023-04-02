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Тюменские победители конкурса "Профессионалы" представят регион в Санкт-Петербурге

Общество, 12:51 02 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские победители конкурса "Профессионалы" представят регион в Санкт-Петербурге. Также они получат выгодные предложения о работе, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

На протяжении недели в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме 495 конкурсантов состязались за победу в региональном этапе Чемпионата по мастерству "Профессионалы" - Тюменская область 2023". Школьники и студенты соревновались по 86 профессиям.

"Главная задача, которую мы перед собой поставили - это привлечение к конкурсу работодателей, которые представляют наши ведущие предприятия. В течение семи дней они имели возможность оценить работу конкурсантов и выявить наиболее талантливых. Уверен, что после этого конкурса часть из них определится с будущим местом работы", — рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Отметим, что победители регионального этапа попадут на национальный финал чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре 2023 года.

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# конкурс профмастерства

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