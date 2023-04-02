Тюменцы узнают о развитии художника из первого видеоподкаста "Союзники"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитию художников, независимых галереях и конфликтах между создателями и музеями посвятили первый видеоподкаст в Тюмени.

"В прошлом году мы снимали обзоры на выставки и беседовали с творцами. Так родилась идея проекта, где можно поговорить о наболевшем и возможно прийти к какому-то решению. Надеемся, что наша инициатива вырастет в сообщество, которое будет развивать современное искусство в регионе", — рассказала создатель видеоподкаста "Союзники" Марина Малюгина.

По ее словам, команда хотела создать площадку и для начинающих специалистов, и для именитых мастеров по обмену опытом. Куратор выставочного пространства "Конторы пароходства" Александра Жернова отметила, что профессиональное образование не свидетельствует о таланте художника. Важно развивать насмотренность, следить за трендами и оттачивать навыки.

Гости первого выпуска – эксперты сферы искусства, сошлись в том, что ошибаться — нормально. Помимо идеи у художника должно быть четкое представление о наполнении выставки, чтобы предложить экспозицию государственному учреждению.

В первом сезоне выйдет шесть выпусков, а его итогом станет чек-лист для молодых создателей о том, как развивать свое дело в регионе. С чего начинать, где искать поддержку и как избежать ошибок. Видеоподкаст "Союзники" реализуется на средства гранта Росмолодежи в размере 230 тыс. рублей, сообщает Мегатюмень.