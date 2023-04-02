В Тюмени стартовал финал Всероссийской олимпиады школьников по информатике

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финал Всероссийской олимпиады школьников по информатике стартовал в ДК "Нефтяник" 2 апреля. В заключительном этапе участвуют более 350 человек из 73 регионов России. В их числе — два ученика Физико-математической школы Тюменской области.

"К этому знаменательному событию вы шли на протяжении долгого времени. Вы успешно преодолели школьный, муниципальный, региональный этапы и стали лидерами в своих регионах. В этом году олимпиадников стало больше. К нам присоединились представители новых субъектов Российской Федерации. Участие в событии - это большая честь и вместе с тем огромная ответственность. Дерзайте и стремитесь к новым вершинам, не останавливайтесь на достигнутом", - сказала на открытии в видеообращении заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер в свою очередь отметил, что регион ответственно подготовился к такому серьезному событию. Все площадки для участников готовы на 100 %.

"Уже пятый год подряд область содействует развитию информатики - это и работа в технопарках, IT-лабах, которые в наших школах прививают у ребят интерес к программированию, и многое другое. Мы каждый год набираем мускулатуру. Надеюсь, участие тюменских ребят в финале будет успешным", — добавил он.

Победители и призеры финала по информатике смогут поступить на бюджет без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю соревнования. Большинство ребят воспринимает это как шанс, считает ректор ТИУ Вероника Ефремова. "Когда абитуриентов зачислят на первый курс, то они будут получать повышенную стипендию, гранты президентского, губернаторского уровней и так далее. Есть у них и возможность обучаться сразу на нескольких программах", — подчеркнула она.

Председатель жюри Андрей Танкевич в своем обращении к школьникам отметил, что судьи постарались сделать задания интересными, а также, чтобы их не смог решить ни один искусственный интеллект. "Вчера меня спросили, что делать, если участник решил задание, где ему ждать остальных? Поэтому по дороге на открытие мы решили усложнить финальное задание. Но не беспокойтесь, баллов хватит всем", - пошутил глава жюри.

Помимо соревновательной программы, ребят ждут экскурсии и знакомство с историческими памятниками и культурным наследием региона. Школьники посетят музеи и тематические мероприятия с участием ученых, методистов и педагогов.

"Я участвую впервые. По результатам своих одноклассников, понял, что прошёл в финал, потому что Физико-математическая школа в регионе самая сильная по информатике. В целом же увлекаюсь этим направлением с 7 лет. Сначала занимался моделированием, потом робототехникой и далее заинтересовался программированием. Хотелось бы в дальнейшем заниматься исследованием искусственного интеллекта", — рассказал участник олимпиады, ученик 11 класса Физико-математической школы Тюменской области Дмитрий Золотарев.

Основные соревнования пройдут в два этапа: 3 и 4 апреля. Наградят победителей и призеров олимпиады в ДК "Нефтяник" 6 апреля.

Виктория Макарова