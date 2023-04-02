  • 2 апреля 20232.04.2023воскресенье
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тоболячка стала вице-королевой международного студенческого конкурса

Общество, 15:46 02 апреля 2023

страница Арианы Гайнуллиной во ВКонтакте | Фото: страница Арианы Гайнуллиной во ВКонтакте

Победительницей международного конкурса "Королева студенчества – 2022" в Минске стала тобольчанка Ариана Гайнуллина. Девушка завевали титул второй вице-королевы.

В столице Белоруссии Россию на конкурсе представляли шесть девушек. Они участвовали в культурной и экскурсионной программах, посещали тренинги и мастер-классы и готовились к выступлению.

"Когда я поняла, что стала второй вице-королевой, обрадовалась, что возвращаюсь с победой в Россию. Из трех главных титулов мы взяли два. За всю историю конкурса Тюменская область впервые вышла на такой уровень. Я горжусь тем, что смогла защитить честь региона", поделилась эмоциями от победы Ариана Гайнуллина.

Отметим, что тоболячка ранее стала Мисс студенчество Тюменской области – 2022, затем победила во Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и грации "Мисс Студенчество России". И вышла в финал "Королевы Студенчества Союзного государства — 2022", пишет Мегатюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , студенчество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 02.04.2023Тюменцам рассказали, как и где утилизировать тару из-под ядохимикатов и удобрений
15:46 02.04.2023Тоболячка стала вице-королевой международного студенческого конкурса
14:59 02.04.2023Подросткам из Тюменской области вручат паспорта известные общественники
14:35 02.04.2023В Тюменской области сезон юниор-лиги КВН стартует 5 апреля