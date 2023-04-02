Подросткам из Тюменской области вручат паспорта известные общественники

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Известные российские политики и общественники вручат паспорта подросткам, которые станут победителями конкурса "Мы – граждане России!", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участвовать в конкурсе могут молодые люди, которым с 1 апреля по 30 мая исполнится 14 лет. Кроме возрастного критерия, подростки должны иметь успехи в учебе, достижения в спорте и общественной деятельности.

Оставить заявку можно на сайте клуба Российского Союза Молодежи до 10 мая 2023 г.