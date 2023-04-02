Орнитолог из Тюмени рассказала об уходе за ранеными птицами

| Фото: vk.com/vera_1279 | Фото: vk.com/vera_1279

Пустельгу и свиристель, которые получили травмы, выхаживает на дому орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева. Специалист уже много лет оказывает помощь птицам.

"Профессия орнитолога подразумевает реабилитационную деятельность в отношении пернатых. Люди, которые находят раненых птиц на улице, задаются вопросом, что с ними делать. Для этого в городе действует тюменское отделение Союза охраны птиц России. Туда можно обращаться за помощью. Таким образом птахи оказываются у нас на руках. Я беру их на лечение, но некоторые из них имеют травмы, несовместимые с жизнью в природе. В итоге, они остаются на постоянное жительство у волонтеров", – объясняет ученый.

Именно так у нее дома появились свиристель и пустельга. Хищник врезался в лобовое стекло машины и сломал себе крыло. После лечения оно так и не восстановилось. А крылья для пустельги – самое важное, ведь ей необходимо охотиться, ловить добычу.

Орнитолог, исходя из собственного опыта, дала рекомендации неравнодушным тюменцам при уходе за птицами. Нужно постоянно содержать клетку в чистоте. Также обязательно следить за рационом. Для каждого вида он свой. Кроме того, подопечные требуют постоянного внимания, пишет "Тюменская область сегодня".