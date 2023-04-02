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В Тюменской области запланирован ремонт 26 исторических объектов

Общество, 19:36 02 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт и реставрация, а также противоаварийные работы планируют провести на 26 объектах культурного наследия в Тюменской области в 2023 г. Еще на 33 исторических здания начнется разработка проектов. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 335,4 млн рублей.

Вместе с тем, уже в текущем году реставрация завершится на трех объектах: в женской гимназии Ишим. Здание построено в 1863 году. Откроет свои двери после обновления и водонапорная башня на улице Орджоникидзе. А также дом Ф.З. Рубцовой в Тюмени по улице Дзержинского, 34, сообщает КП-Тюмень.

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# объекты наследия , реставрация

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