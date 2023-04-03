Мобильный интернет пришел в 14 малых деревень Тюменской области

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

14 новых базовых станций области запустил "Ростелеком" с начала 2023 года в малых селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Скоростной мобильный интернет и голосовая связь появились в населенных пунктах Аромашевского, Бердюжского и других районов.

Теперь сельчане могут комфортно пользоваться цифровыми услугами в электронном виде, делать онлайн-покупки и платежи, а также общаться в соцсетях и видеочатах. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства.

Как отметил директор филиала "Ростелеком" в Тюменской области Владимир Барвинский, в 2023 году вышки планируется установить еще в 46 населенных пунктах.