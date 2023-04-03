Запуск туристического маршрута между Тюменью, Тобольском и Омском обсуждают в двух регионах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Запуск туристического маршрута между Тюменью, Тобольском и Омском обсуждают два региона. Об этом рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина в ходе информационного тура в Тобольск, который состоялся 1 и 2 апреля.

Примером коллаборации между Тюменской и Омской областями может стать межрегиональный маршрут. Механизм таков: регионы приглашают гостей из Москвы, Екатеринбурга и других мест посетить сразу два или три города. Отдыхающие могут приехать на три дня в Омск, перелететь в Тобольск, потом доехать на специальном туристическом поезде "Императорский маршрут" до Тюмени.

"Можно сделать это и в обратном порядке. Здесь регионы могут быть не конкурентами, а ярким дополнением друг друга. Есть точки, которые нас объединяют, например, освоение Сибири, Ермак, Тюмень и Омск, которые развиваются и становятся современными. Здесь мы можем сделать красивую межрегиональную историю. Для этого наши омские туроператоры должны создать диалог с тобольскими и тюменскими представителями. Важно, чтобы потом эти маршруты продавались как на омских ресурсах, так и тюменских, чтобы мы взаимно друг друга дополняли. Тогда мы будем эффективными партнерами", — добавила Светлана Бакулина.

Многие представители министерства культуры Омской области, управления по развитию туризма, туристического информационного центра приезжают в Тобольск с информационным туром не первый раз. Как отметила представитель Омской области, заметно, как с каждым разом меняется город. "Тобольск в 2023 году — это город, который преобразовался. Видим здесь много интересных скверов, комфортных зон для туристов. Заметили, с каким удовольствием о городе рассказывают сами жители. Это важно. Возможности для туристов есть, и мы заинтересованы в том, как их привлечь сюда", — сказала она.

Директор туристического агентства "Интур-Омск" Вера Басанова не первый раз приехала в Тобольск, но, по ее словам, от каждого посещения у нее всегда яркие впечатления. "Понравился теплый, радушный прием. Шикарный Тобольский кремль, центр города. Также мы посмотрели новые локации, которые помогут нам в работе. Установим тесные взаимоотношения с местными туроператорами", — рассказала Вера Басанова.

Сомнений в том, что жители Омской области будут посещать города Тюменской области, в том числе и Тобольск, нет. В январе 2023 года впервые открылся прямой авиарейс между двумя городами. Вера Басанова подчеркнула, что время в пути занимает всего час, что очень удобно для туров выходного дня. "Мы готовы разработать маршрут под этот рейс. Также обсуждается межрегиональный маршрут между Тюменью, Омском и Тобольском. В этом заинтересованы все три стороны. Я приехала, чтобы по существу поговорить о маршруте, в появлении которого заинтересованы не только граждане наших городов, но и Москвы, Санкт-Петербурга", — заключила директор туристического агентства "Интур-Омск".

Для руководителя туристического информационного центра Омской области Алины Гориной Тобольск стал открытием. Омичка однозначно решила для себя, что вернется летом. "У нас не было каких-либо ожиданий. Просто нам нужно было поехать и собрать информацию. Но когда мы сюда приехали, посмотрели на этот аккуратный город, на как будто игрушечные домики, то очень впечатлились. Я много где была, но этот город меня восхитил. Здесь все интерактивно, современно. Музеи — не просто место, где можно получить знания, это как раз туристическая точка аттрактивности, это интересно", —рассказала Алина Горина.

В свою очередь Светлана Бакулина напомнила, что в начале февраля для тобольских туроператоров был организован инфотур с плотной программой. На данном этапе омичи договорились со своими коллегами, что пригласят тоболяков еще раз, чтобы познакомить их уже с Омской областью.

В городе есть, что показать отдыхающим, убеждена директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Анастасия Ионина. У него богатейшая история, а каждый год наполнен событийными мероприятиями. По словам Иониной, в городе пробовали новые форматы работы в сфере туризма, результат есть: Тобольском стали больше интересоваться, возвращаться в него вновь. 2023 год также богат на события. Запланировано много мероприятий, среди которых фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле", "Лето в Тобольском кремле", "Уха-царица" и многое другое.

Напомним, в ходе международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходила в Москве с 16 по 18 марта, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Тюменской и Омской областями.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин