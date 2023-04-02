Делегация Омской области знакомится с туристическим потенциалом Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители турсферы и министерства культуры Омской области в рамках информационного тура прибыли в Тобольск 1 апреля. Визит организован для обмена опытом и налаживания турпотока между регионами.

"Мы обсуждаем различные моменты, которые связаны именно с гостеприимством. Когда туроператор приезжает к нам в город он смотрит глазами гостя, своего клиента. Он четко знает, что необходимо, чтобы гость остался доволен от приезда к нам. Соответственно, мы получаем обратную связь, дорабатываем моменты, которые необходимо улучшить. Мы всегда в поисках совершенства, не останавливаемся на достигнутом. После таких инфотуров мы тесно работаем", — рассказала директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска Анастасия Ионина.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в туристической сфере между Тюменской и Омской областями заключили на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая прошла в Москве с 16 по 18 марта.

Во время таких инфотуров туроператоры из разных регионов встречаются с местными представителями отрасли. Так, недавно в Тобольске встречали представителей Санкт-Петербурга. Сейчас уже есть совместно разработанные маршруты, туристические программы. В ближайшее время здесь ждут гостей из северной столицы.

Директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска убеждена, что в городе есть, что показать отдыхающим. "У нас богатейшая история. Хочется предлагать гостям программы для того, чтобы они приезжали сюда чаще. Конечно же, это событийный туризм. 2022 год был очень насыщен мероприятиями. Мы пробовали новые форматы, увидели результат. Тобольском стали больше интересоваться, стали возвращаться в него. 2023 год также богат на события. Запланировано много новых мероприятий", — поделилась Анастасия Ионина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

8-9 июля пройдет фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле". В это же время состоится "Лето в Тобольском кремле". В сентябре организуют большой "Тобольский марафон". Гастрономическйи фестиваль "Уха-царица" также соберет гостей в 2023 году. Директор департамента культуры и туризма администрации Тобольска подчеркнула, что в городе стараются соединять гастрономию со спортивными событиями, чтобы повестка была разнообразной и насыщенной. "За день до забега мы организуем "Уху-царицу", чтобы турист остался здесь на несколько дней", — добавила Анастасия Ионова.

Тобольск она называет местом силы. По ее словам, тот, кто ступает на эту землю, не остается равнодушным. "Что-то меняется у людей внутри. Это глубокая история, духовность, невероятные люди. Именно здесь вы обретете то, что нигде не сможете обрести. Это невероятное чувство чего-то неземного, волшебного", — добавила Анастасия Ионова.

С календарем событий на 2023 год можно ознакомиться на сайте администрации Тобольска.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин