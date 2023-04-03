В Тюменской области за пять лет обучили более 10 тысяч наблюдателей за выборами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 10 тыс. наблюдателей, представляющих десятки общественных организаций и движений Тюменской области, за 5 лет приняли участие в семинарах, организованных Общественным штабом по наблюдению за выборами.

Это, по словам регионального эксперта Ассоциации независимого общественного мониторинга, руководителя центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артура Юрьева, показывает, что на современном этапе развития общественного контроля за соблюдением законности и прозрачности избирательных процедур, выстроена система, которая включает в себя совместную деятельность различных институтов гражданского общества. В общественном наблюдении задействованы представители Общественных палат муниципальных образований, принимают активное участие представители экспертного сообщества, правозащитных организаций, а также иных общественных объединений и НКО.

"Стоит отметить, что за период существования института наблюдения за избирательными процессами, а если посмотреть в целом, то он в той или иной форме существует в нашей стране уже почти тридцать лет – данное направление постоянно совершенствовалось, - отметил он. - Ключевым фактором, повлиявшим на развитие системы массового общественного контроля за формированием органов публичной власти, на мой взгляд, стало принятие Федерального закона в июле 2018 года, в соответствии с которым общественные палаты получили право назначать общественных наблюдателей на выборах всех уровней. Принятие данного закона позволило создать систему именно независимого общественного контроля, что, по моему мнению, в результате положительно повлияло на значительное снижение так называемой ангажированности и даже некой предвзятости со стороны наблюдателей, направляемых на выборы партиями и кандидатами".

Итоги работы института общественного наблюдения были подведены в Общественной палате РФ, где прошла конференция, приуроченная к пятилетию создания института общественного контроля в России. Участники обозначили главные достижения института с момента его появления, выслушали оценки зарубежных экспертов, наметили задачи для развития на будущее, а также инициировали ряд предложений по совершенствованию законодательства в этой области.

Во всех проектах по наблюдению, контролю за выборами, по данным председателя координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, участвовали более миллиона человек. "Это один из самых крупных проектов российского гражданского общества", — отметил он.

Участники конференции отметили, что в Российской Федерации создана система общественного контроля за выборами, не имеющая аналогов в мировой практике, как по масштабам деятельности, так и по институционально-правовому оформлению. В общественном наблюдении задействованы сотни тысяч наблюдателей, представляющих тысячи общественных организаций и движений. Разработана эффективная система обучения и методического сопровождения общественного наблюдения. Создана организационная, правовая и информационно-коммуникационная инфраструктура обеспечения общественного контроля.

Внедрение в российскую электоральную практику дистанционного электронного голосования, наглядным образом демонстрирует адаптивность отечественной избирательной системы к изменениям, ее открытый характер, удобство для всех категорий избирателей, нацеленность на постоянное совершенствование. Использование и масштабирование применения ДЭГ ставит задачу создания механизмов общественного контроля за ДЭГ, развитие и совершенствование которых происходит по мере нарабатывания практики использования дистанционного голосования. Отдельной задачей является обучение наблюдателей, привлекаемых к работе по наблюдению за ДЭГ, освоение ими нового инструментария, цифровых технологий общественного контроля.

В настоящее время идет подготовка к первым выборам органов власти новых субъектов федерации. К этим выборам приковано пристальное внимание всего мира. Выборы и их результаты будут иметь фундаментальное значение для развития избирательной системы России. Одним из ключевых направлений является совершенствование инфраструктуры общественного наблюдения, формирование корпуса наблюдателей и их обучение, интегрирование и развитие экспертного сообщества.









