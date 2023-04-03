Тюменские историки выиграли грант Российского научного фонда

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Проект ТюмГУ "Юстиция в системе обеспечения безопасности и процессах интеграции периферийных регионов Российской империи (XVIII–начало XX в.)" получил грант Российского научного фонда в направлении "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами".

Как отметили в управлении стратегических коммуникация вуза, проект выполнен под руководством д.и.н., профессора СоцГум, заведующего лабораторией исторической и экологической антропологии Евгения Крестьянникова.

Его участники планируют изучить систему правосудия и реализацию судебно-правовой политики самодержавия на окраинах России, особенности местных судов, степень обеспечения органов юстиции на местах юридическими, человеческими и материальными ресурсами. Широкая проблематика позволит применять подходы и методики из таких наук, как история, юриспруденция и география.

Коллектив, выигравший грант, обладает внушительным серьезным исследовательским потенциалом. В нем объединены высококвалифицированные и начинающие ученые. Так, молодежь в проекте представляют сотрудники лаборатории исторической и экологической антропологии и аспиранты ТюмГУ Дина Андриянова, Виктория Пырх, Диляра Шайхутдинова, Алексей Бурый, а также аспирант и преподаватель ВШЭ-СПб Илья Тутаев.