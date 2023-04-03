41 сверток мефедрона изъяли полицейские у приезжего в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в сбыте мефедрона задержали сотрудники патрульно-постовой службы на ул. Дружбы в Тюмени. Как сообщает региональное УМВД, из незаконного оборота изъято 158 гр наркотика.

На маршруте патрулирования полицейские заметили мужчину, который что-то фотографировал на земле. На вопрос, есть ли при нем запрещенные вещества, молодой человек стал заметно нервничать и патрульные решили провести досмотр.

В присутствии двух понятых сотрудники полиции изъяли у гражданина 41 обмотанный изолентой сверток с порошкообразным веществом.

В отделе полиции мужчина рассказал, что в начале 2023 года приехал в Тюмень на заработки. В одном из мессенджеров он нашел объявление с предложением нелегального заработка.

В обязанности злоумышленника входили фасовка наркотических средств и дальнейшая их реализация в виде разовых доз. В съемной квартире подозреваемого сотрудники полиции изъяли весы, фасовочные пакеты и магниты.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК Российской Федерации. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 15 лет.