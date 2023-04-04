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Патриотические квартирники стартуют в Тюменской области с середины апреля

Общество, 11:09 04 апреля 2023

из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Цикл патриотических квартирников в рамках кампании "Мы помним" планируют запустить в Тюменской области с 15 апреля.

Об этом сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Патриотические квартирники — это цикл мини-концертов в парках и скверах Тюмени с исполнением стихов военных лет. Выступить может любой желающий.

"Сейчас мы обсуждаем с администрацией города точки и время проведения. Пока в Тюмени планируем организовать четыре концерта — по числу административных округов. Плюс у нас пройдут концерты в Тобольске, Ялуторовске и Казанском районе. Эмоции, связанные с Победой в Великой Отечественной войне, хорошо передаются через культуру, стихи, письма, песни, именно поэтому мы организуем цикл патриотических квартирников", — отметил он.

Ожидается, что мини-концерты продлятся в регионе до конца мая.

Напомним, с 3 апреля по 22 июня в Тюменской области в рамках патриотической кампании "Мы помним" активисты тюменского регионального отделения общественной организации "Молодая гвардия Единой России" проведут около 400 акций.

Инна Пахомова

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# Молодая гвардия , музыка , патриотизм

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