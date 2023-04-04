Патриотические квартирники стартуют в Тюменской области с середины апреля
Цикл патриотических квартирников в рамках кампании "Мы помним" планируют запустить в Тюменской области с 15 апреля.
Об этом сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.
Патриотические квартирники — это цикл мини-концертов в парках и скверах Тюмени с исполнением стихов военных лет. Выступить может любой желающий.
"Сейчас мы обсуждаем с администрацией города точки и время проведения. Пока в Тюмени планируем организовать четыре концерта — по числу административных округов. Плюс у нас пройдут концерты в Тобольске, Ялуторовске и Казанском районе. Эмоции, связанные с Победой в Великой Отечественной войне, хорошо передаются через культуру, стихи, письма, песни, именно поэтому мы организуем цикл патриотических квартирников", — отметил он.
Ожидается, что мини-концерты продлятся в регионе до конца мая.
Напомним, с 3 апреля по 22 июня в Тюменской области в рамках патриотической кампании "Мы помним" активисты тюменского регионального отделения общественной организации "Молодая гвардия Единой России" проведут около 400 акций.
Инна Пахомова