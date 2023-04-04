Более 19 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях Тюменской области летом

| фото из сообщества "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" ВКонтакте | фото из сообщества "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" ВКонтакте

19 тыс. 200 юных жителей Тюменской области отдохнут в 23 детских загородных центрах во время летних каникул в 2023 году. Плановый охват остался на уровне прошлого года.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

На бесплатные путевки смогут претендовать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это не менее 2 тыс. 800 путевок. В первую очередь вниманием будут охвачены дети погибших бойцов, принимающих участие в СВО.

На условиях софинансирования в загородных центрах отдохнут не менее 3 тыс. ребят. По коммерческим путевкам – 13 тыс. 400 человек.

"Кэшбэка пока нет. Мы готовимся работать по региональным программам, в том числе по программе софинансирования. В этом году по ней подано много заявок от организованных групп, занимающихся на регулярной основе: спортивных секций, творческих коллективов, детских объединений. Все действующие программы будут отработаны", - подчеркнула президент ассоциации.

На обсуждении вопрос проведения родительских дней в лагерях. По словам Ларисы Шиловой, благодаря тому, что из-за ограничений в 2022 году посещения родителей были запрещены, не было ни одного эпизода закрытия лагеря на карантин.

Инна Кондрашкина