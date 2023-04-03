Победителей тюменского этапа чемпионата "Профессионалы" ждет отбор в национальный финал

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победителей регионального этапа чемпионата "Профессионалы" в Тюменской области ждут отборочные этапы в июне, которые позволят им принять участие в национальном финале конкурса профмастерства.

Об этом ИА "Тюменская линия" сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров на закрытии профессиональных состязаний 3 апреля.

"Сегодня мы оглашаем имена победителей и призеров регионального этапа конкурса профмастерства. У нас было 495 участников в 86 компетенциях. Они связаны со всеми потребностями, которые существуют у работодателей нашего региона: от индустрии гостеприимства, туризма, общественного питания до строительства и IT-технологий", — рассказал он.

Александр Сидоров отметил, что чемпионат "Профессионалы" — обновленный формат движения "Молодые профессионалы". В Тюменской области конкурсное движение профмастерства существует уже 10 лет. В нем соревнуются студенты ссузов и школьники. В этом году впервые работодатели задействованы не только в подготовке конкурсных площадок, но и составлении заданий. Также они оценивали, как участники с ними справляются. Для конкурсантов это была возможность показать себя и увидеть своего потенциального работодателя.

Победитель в компетенции "Инженерный дизайн САПР", студент Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий Никита Александров поделился, что не ожидал первого места на конкурсе.

"Было очень волнительно участвовать. Я учусь на первом курсе, а на чемпионате обычно соревнуются старшекурсники, которые несколько лет этим делом занимаются. Попробовать себя на конкурсе предложила мой руководитель. Она заметила, что у меня эта компетенция лучше всех получается. Заданием было проектировать различные изделия, а потом печатать их и пробовать применять", - рассказал он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Победители регионального этапа "Профессионалов" получат денежные поощрения. По итогам отборочных этапов они смогут попасть на национальный финал конкурса, который пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге, а также получат предложения от работодателей, которые наблюдали за ними на соревновательных площадках.

Отметим, что чемпионат проходил в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме с 27 марта. Его участниками стали 330 студентов ссузов и 165 юниоров — школьники от 14 лет и старше.

Влада Нерадовская