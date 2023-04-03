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В Тюмени пьяный подросток стал виновником ДТП с двумя пострадавшими

Происшествия, 18:42 03 апреля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени 16-летний подросток стал виновником ДТП на перекрестке улиц Сосьвинской и Чайковского. По предварительной информации, в аварии пострадали два человека.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, выезжая на главную дорогу, 16-летний водитель ВАЗ-2109 не пропустил "Ниву". От удара "девятка" опрокинулась.

Подросток ехал вместе другом в магазин. Права управления транспортом он не имеет, ключи от автомобиля взял без ведома отца. Предварительно, подросток находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В аварии пострадали 16-летний пассажир ВАЗа и 36-летний пассажир "Нивы".

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# дорожная авария , ДТП

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