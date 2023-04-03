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В Тюменской области будут выплачивать 40 тыс. рублей за информацию о виновниках пожаров

Общество, 19:34 03 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40 тыс. рублей выплатит правительство Тюменской области гражданам за достоверную информацию о виновнике возникшего ландшафтного пожара. За помощь в задержании нарушителя сумма вознаграждения составит 50 тыс. рублей.

Соответствующий порядок утвердило правительство Тюменской области, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

При этом за анонимное сообщение выплата не положена.

Для получения денежного вознаграждения необходимо обращаться в областной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

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# выплаты , ландшафтные пожары

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