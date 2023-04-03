Акции, концерты и торжественный парад организуют в Тюмени в День Победы

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Торжественный парад с прохождением войск Тюменского гарнизона, шествие "Бессмертного полка", праздничные концерты, акции "Георгиевская ленточка", "Нам доверена Память!" и "Субботник Победы" организуют в Тюмени ко Дню Победы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук по итогам заседании коллегии администрации города.

Он отметил, что салюты в Тюмени планируются 1 мая в честь присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" и 9 мая – в честь Дня Победы. Готовятся и другие мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В школах уже проходят дни открытых дверей школьных музеев и музейных комнат, выездные передвижные выставки. Уникальный исторический фонд представлен в 14 музеях, 32 музейных комнатах и 17 комнатах боевой славы. Запланированы тематические уроки, рассказывающие о значимых событиях военного времени. Будет много мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне", - рассказал глава Тюмени.

В сквере Машарова, где установлена стела "Город трудовой доблести", а также в сквере Героя Советского Союза Якова Неумоева для желающих организуют уроки и экскурсии.

Город украсят красными флагами, кронштейнами, праздничными конструкциями, а на аллее "Бессмертного полка" (зеленая зона в районе улицы Мельникайте) будет установлен стенд с информацией об истории акции и ее создателях.

"Также мы будем оказывать поддержку ветеранам, как за счет средств благотворительного счета "Победа", так и средств городских и областных программ", - добавил Руслан Кухарук.