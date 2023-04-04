В Тюменской области единое пособие назначено на 61 тысячу детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 61 тыс. детей и 2 тыс. 466 беременных женщин стали получать единое пособие в Тюменской области с начала 2023 года. С момента старта выплат семьям было перечислило свыше 1 млрд рублей, из них 65 млн рублей – беременным, сообщает пресс-служба региональной ОСФР.

Ежемесячное пособие — это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на душу населения, в Тюменской области он составляет 14 тыс. 375 рублей. Выплата назначается женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей ребенка от рождения до 17 лет. Для ее получения необходимо подать заявление на портале Госуслуг.

"Рассмотрение заявления производится в течение 10 рабочих дней со дня регистрации. Если нужные сведения по запросам отделения не поступили, максимальный срок может быть продлен до 30 рабочих дней. Первая выплата производится в течение пяти рабочих дней после принятия решения о его назначении. В дальнейшем она перечисляется в текущем месяце за предыдущий: третьего числа каждого месяца на карты банка и с 3 по 25 число месяца — по графику почты", — напомнил начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения Социального фонда РФ по Тюменской области Дмитрий Рассохин.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону единого контакт-центра 8-800-100-0001, через электронную приемную на сайте социального фонда или в любой клиентской службе отделения.