Тюменец Фёдор Трубин стал финалистом телепроекта "Суперниндзя"

vk.com/kuharuk_ruslan vk.com/kuharuk_ruslan

Тюменец Фёдор Трубин стал финалистом проекта "Суперниндзя" на телеканале СТС. Съемки проходили в Минеральных Водах. Федор прошел полосу препятствий с рекордным временем.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих соцсетях.

"Знаю Федора лично, не раз видел, как он участвовал в различных городских проектах. Один из них – "Сам себе тренер", успешно реализованный командой Street Workout. Проект дал возможность каждому желающему заниматься уличным спортом и самостоятельно выбирать уровень сложности упражнений и интенсивность нагрузки, а главное – делать это совершенно бесплатно", - рассказал Кухарук и выразил уверенность, что после эфира программы поклонников у Street Workout станет еще больше.

Восьмой выпуск телепроекта "Суперниндзя" с участием 12 атлетов можно посмотреть по ссылке.