В Тюмени участники областной Студвесны смогут выиграть портативную колонку

Викторина "Здоровый фестиваль", где участники "Студенческой весны" смогут проверить свои знания о здоровом образе жизни, состоится на Цветном бульваре 6 апреля в 16 часов. За правильные ответы будут вручаться стикеры, аскорбинки и биомороженое, сообщают организаторы.

Параллельно пройдет розыгрыш, где нужно заполнить анкету, которую потом закинут в барабан. С собой тюменцы должны принести бейдж финалиста областной "Студенческой весны". Среди призов - портативная колонка, сертификаты на обучение в автошколе, занятие боксом, чистку зубов, косметологические услуги, а также абонемент в фитнес-зал. Итоги подведут в этот же день.

Также на импровизированной сцене перед жителями города выступит пять студенческих коллективов-участников XXVIII Областной студенческой весны. Музыкальные группы исполнят каверы на известные песни — The Hatters "Танцы", Ella Fitzgerald All of me, Jennifer Hudson Ain’t no mountain high enough. Танцевальные ансамбли выступят с народными и современными постановками.