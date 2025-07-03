Организаторов подпольного игорного бизнеса будут судить в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени будут судить двоих местных жителей, обвиняемых в незаконной игорной деятельности. По версии следствия, нелегальный доход от подпольного игрового клуба составил более 24 млн рублей

Установлено, что обвиняемые в 2022 году оборудовали клуб с игровыми автоматами в нежилом помещении, а также наняли администраторов, кассиров, барменов и охранников, не знавших о криминальных намерениях работодателей.

В сентябре 2024 года правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность, используемое оборудование было изъято. На имущество обвиняемых наложен арест.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.