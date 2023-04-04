Команды из Тюмени стали победителями фестиваля лиги КВН "ЗапСиб"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Три команды из Тюмени вошли в число лучших по итогам фестиваля лиги КВН "ЗапСиб", который прошел во дворце творчества и спорта "Пионер". Всего за победу боролись 16 команд, сообщает пресс-служба "Пионера".

Соревнование проходило в блоках "новички" и "опытные участники". Участники" представили четырехминутные визитные карточки. Победителями "Малого кубка" стали тюменские коллективы "Интеллектуалы Физической Культуры" и "Цветной Бульвар". Они вошли в сезон лиги "ЗапСиб".

Кубок победителей фестиваля "ЗапСиб" жюри отдали командам "Малинки" из Новосибирска и "Так стоп" из Тюмени.

Всего по итогам фестиваля в состав сезона вошли пять команд из Тюмени, четыре из Новосибирска, и по одной из Тобольска, Челябинска и Екатеринбурга.

"В сезоне нас ждет противостояние Тюмени и Новосибирска. Судя по стартовой игре, определять победителя всего сезона будет сложно. Игра была просто потрясающая, спасибо" – поделился директор Дворца творчества и спорта "Пионер", постоянный член жюри официальной лиги "ЗапСиб" международного союза КВН Николай Тужик.

Четвертьфинал официальной лиги "ЗапСиб" состоится 26 и 27 мая.