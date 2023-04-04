Искусственный интеллект помогает тюменским врачам выявлять заболевания при скринингах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анализ компьютерной томограммы при помощи искусственного интеллекта применяют в областной больнице № 19 в Тюмени. Один из недавних случаев — у пациента выявили ишемическую болезнь сердца при скрининговом обследовании.

Мужчина обратился в медучреждение для прохождения компьютерной томограммы органов грудной клетки. Это обследования проходят пациенты со стажем курения более 30 лет для выявления на ранней стадии онкологического заболевания органов грудной клетки и назначения своевременного лечения.

После компьютерной томограммы данные пациента передаются для анализа в медицинскую информационную систему с использованием технологии искусственного интеллекта для выявления даже незначительной патологии.

У мужчины обнаружили высокий кальциевый индекс, который говорит о поражении коронарных артерий. У пациента до этого не была выявлена ишемическая болезнь сердца, но в ходе дополнительного обследования обнаружен высокий уровень холестерина и наличие наследственного анамнеза по ишемической болезни сердца, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.