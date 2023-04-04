Для школьников Тюменского района доступно 12 целевых мест по медицинским специальностям в 2023 году

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

12 целевых мест доступно школьникам Тюменского района по медицинским специальностям в тюменском медуниверситете в 2023 году. 10 из них по направлению "Лечебное дело", два – "Педиатрия", сообщает областной департамент здравоохранения.

"На сегодняшний день пять выпускников медкласса в Боровской средней общеобразовательной школе твердо решили связать свою жизнь с медициной, и очень здорово, что у них есть для этого все возможности, и они могут не беспокоиться о дальнейшем трудоустройстве", - отметила директор учебного заведения Татьяна Придорогина.

Напомним, что медклассы в Боровском открыли в 2021 году. В этом учебном году азы медицинской профессии здесь постигают ребята 10 "А" и 11 "Б" классов.