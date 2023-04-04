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В Тюмени работают патрульные группы по профилактике лесных пожаров

Общество, 17:02 04 апреля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Около 100 сотрудников МЧС, а также добровольцы будут заняты профилактикой природных пожаров в Тюмени, сообщает городская администрация.

В областном центре на плацу перед зданием 32-го ПОС состоялся смотр готовности патрульных групп. Кроме того, к работе привлечены представители департамента безопасности жизнедеятельности, отдела надзорной деятельности, полиции, ЛесПаркХоза и Росгвардии.

Специалисты ЛесПаркХоза начали обходы городских лесов, занимающих более 2 тыс. 140 га, 3 апреля, когда было объявлено о начале пожароопасного сезона в Тюменской области.

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# лесные пожары

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