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Производственная компания выпустила сублимированный тюменский пломбир

Экономика, 17:20 04 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Десерт из сублимированного тюменского пломбира создала компания "Грин Лайф" - резидент индустриального парка "Боровский". Кроме того, предприятие планируется выпускать сублимированные ягоды, грибы, овощи, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Компания получила статус резидента индустриальных парков Тюменской области в 2022 году. Выстраивает сотрудничество с еще двумя предприятиями, которые работают здесь и будут поставлять сырье для нового производства. Технология завода уникальна для нашего региона, а продукция востребована в самых разных отраслях. Уже в мае оригинальный тюменский продукт будет продаваться на маркетплейсах", - отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Объем инвестиция в первую очередь производства составил 400 млн рублей, где будет создано 40 рабочих мест. После запуска объем производства составит 100 т продукции в год. Проект реализуется при поддержке инвестиционного агентства Тюменской области.

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