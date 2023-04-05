Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за неделю снизилась на 7,6 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7,6 % снизилась заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Тюменской области за неделю, с 27 марта - 2 апреля. Показатель ниже эпидемического порога на 38 %, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов составила 65%.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 28%, за неделю зарегистрировано 1 тыс. 396 случаев.