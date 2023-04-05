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Собственники 32 домов Тюменской области сменили управляющие компании

Общество, 15:52 05 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственники 32 домов сменили управляющие компании в Тюменской области. Решения об этом они приняли на общих собраниях, сообщает региональная Госжилинспекция.

Одновременно владельцы квартир девяти многоквартирных домов приняли решения о смене обслуживающих организаций в поселке Новотарманском Тюменского района. На общих собраниях собственники проголосовали за подписание договоров управления с ООО "УК "Доверие". Ранее общим имуществом в зданиях управляла организация ООО "Витязь".

Новые управляющие компании приступили к обслуживанию многоквартирных домов с апреля, уточнили в ведомстве. Подробные сведения о лицензиях обслуживающих организаций и домах под их управлением здесь.

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# Госжилинспекция , управляющие компании

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