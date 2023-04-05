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В Тюмень приехали шесть вынужденных переселенцев из Херсонской области

Общество, 11:27 05 апреля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Шесть вынужденных переселенцев прибыли из Херсонской области в Тюмень. На железнодорожном вокзале их встретили сотрудники регионального управления МЧС России, представители департамента социального развития и волонтеры.

Все прибывшие направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение, сообщает инфоцентр регионального правительства.

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