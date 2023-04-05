В Тюмень приехали шесть вынужденных переселенцев из Херсонской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Шесть вынужденных переселенцев прибыли из Херсонской области в Тюмень. На железнодорожном вокзале их встретили сотрудники регионального управления МЧС России, представители департамента социального развития и волонтеры.

Все прибывшие направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение, сообщает инфоцентр регионального правительства.