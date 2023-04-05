Тюменцев приглашают пройти биоимпедансометрию и тест на деменцию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Измерить уровень артериального давления, пройти биоимпедансометрию и сдать тест на ВИЧ смогут жители Тюмени в ходе акции "Всемирный день здоровья" 7 апреля. Мероприятие пройдет в ТРЦ "Кристалл" с 10 до 14 часов, сообщает областной департамент здравоохранения.

Желающие также пройдут обследование функционального состояния сердца на аппарате "Кардиовизор", тестирование на деменцию, измерят уровень глюкозы и холестерина. Горожан проконсультируют врач-онколог и нутрициолог. Кроме того, можно будет вступить в регистр доноров костного мозга.

Помимо обследований организаторы проведут мастер-класс по здоровому питанию, тренировку на фитболах, интеллектуальную викторину. Будет работать демонстрационная экспозиция о факторах риска развития онкологических заболеваний.