В Тюмени может появиться улица Романа Кузоваткина

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Имя нефтяника Романа Кузоваткина могут присвоить одной из улиц Тюмени. Соответствующее предложение о присвоении названия элементу улично-дорожной сети на территории планировочного района "Комаровский" рассмотрели в городской администрации.

Роман Кузоваткин - нефтяник, внесший значительный вклад в становление и развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса СССР и Тюменской области. Являлся руководителем производственных предприятий севера Тюменской области, работал в должности начальника Главтюменнефтегаза, награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Ленина, медалями "За доблестный труд", сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Жители города могут до 14 апреля проголосовать за присвоение улице имени известного нефтяника. Предложения принимаются по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331, по тел. 51-00-94 или на электронную почту SomovaSM@tyumen-city.ru.