На гранатовую поддержку до 500 тыс. рублей претендуют 83 молодых предпринимателя Тюменской области
На гранатовую поддержку от 100 тыс. до 500 тыс. рублей претендуют 83 молодых предпринимателя Тюменской области. Каждый, кому уже исполнилось 14 лет и нет еще 26, сможет за счет такой финансовой поддержки реализовать свою бизнес-идею, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Молодой бизнесмен должен инвестировать в проект 25 % собственных средств и пройти обучение в программе "Азбука предпринимателя".
Заявки принимаются до 27 апреля в Центре "Мой бизнес", Тюмень, ул. Грибоедова, 2, телефон 8-932-479-34-33
Напомним, общая сумма поддержки увеличена в три раза в сравнении с 2022 годом. Работа ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".