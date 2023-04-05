На гранатовую поддержку до 500 тыс. рублей претендуют 83 молодых предпринимателя Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На гранатовую поддержку от 100 тыс. до 500 тыс. рублей претендуют 83 молодых предпринимателя Тюменской области. Каждый, кому уже исполнилось 14 лет и нет еще 26, сможет за счет такой финансовой поддержки реализовать свою бизнес-идею, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Молодой бизнесмен должен инвестировать в проект 25 % собственных средств и пройти обучение в программе "Азбука предпринимателя".

Заявки принимаются до 27 апреля в Центре "Мой бизнес", Тюмень, ул. Грибоедова, 2, телефон 8-932-479-34-33

Напомним, общая сумма поддержки увеличена в три раза в сравнении с 2022 годом. Работа ведется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".