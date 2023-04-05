Знамя Победы водрузят на верхний пилон моста Влюбленных в Тюмени в конце апреля

| Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Знамя Победы водрузят на верхний пилон моста Влюбленных в Тюмени 30 апреля.

Об этом сообщил федеральный координатор "Молодой гвардии Единой России" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

"Сначала на набережной пройдет небольшой квест. Затем победители запустят водружение знамени Победы на верхнем пилоне моста Влюбленных", — рассказал он.

Владимир Сбитнев добавил, что тюменцы еще успевают написать стихотворения для бойцов, которые находятся на территории специальной военной операции. Их зачитают в конце церемонии водружения Знамени Победы.

Отметим, квест и водружение Знамени Победы станут одними из финальных акций патриотической кампании "Мы помним". Старт в регионе ей дали 3 апреля.

Всего молодогвардейцы планируют провести около 400 разных патриотических акций. Особенностью кампании "Мы помним" 2023 года, по словам Владимира Сбитнева, станет взаимосвязь событий, происходящих на Украине и в новых субъектах РФ и того, что было в период Великой Отечественной войны.

Информацию о предстоящих мероприятиях будут публиковать в сообществе регионального отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте.

Александра Чайкина